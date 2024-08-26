Прокуратура проверит парк в Каменске-Уральском, где на ребёнка упал элемент скульптуры





– сообщили в прокуратуре. «В ходе надзорных мероприятий будет установлено, кто отвечает за надлежащее состояние и обслуживание малых архитектурных форм. Будет проверено соответствие конструкции требованиям технических регламентов и правил»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку после сообщений СМИ об инциденте в местном парке, где на годовалого ребёнка упал элемент скульптуры.Это произошло, когда малыш гулял со своей матерью. В результате случившегося ребёнку потребовалась медицинская помощь.Также ведомство намерено запросить информацию из больницы, куда поступил ребёнок, чтобы понять, насколько серьёзную травму он получил.