Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проверит парк в Каменске-Уральском, где на ребёнка упал элемент скульптуры
Фото: Владислав Постников
Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку после сообщений СМИ об инциденте в местном парке, где на годовалого ребёнка упал элемент скульптуры.
Это произошло, когда малыш гулял со своей матерью. В результате случившегося ребёнку потребовалась медицинская помощь.
Также ведомство намерено запросить информацию из больницы, куда поступил ребёнок, чтобы понять, насколько серьёзную травму он получил.
Это произошло, когда малыш гулял со своей матерью. В результате случившегося ребёнку потребовалась медицинская помощь.
«В ходе надзорных мероприятий будет установлено, кто отвечает за надлежащее состояние и обслуживание малых архитектурных форм. Будет проверено соответствие конструкции требованиям технических регламентов и правил»,
– сообщили в прокуратуре.
Также ведомство намерено запросить информацию из больницы, куда поступил ребёнок, чтобы понять, насколько серьёзную травму он получил.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге качели нанесли травму ребёнку
26 августа 2024
26 августа 2024
Прокуратура заинтересовалась огромной свалкой с опасными отходами у аэропорта Кольцово
29 августа 2024
29 августа 2024
В Каменске-Уральском вынесли приговор экс-главе кооператива из-за хищения средств свыше тысячи пайщиков
27 августа 2024
27 августа 2024