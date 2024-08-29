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В Екатеринбурге BMW снёс ограждение и школьника на велосипеде
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне, 1 сентября, в Екатеринбурге на улице Амундсена, в районе первого дома, BMW, свернув на тротуар, сбил школьника на велосипеде и смял металлическое ограждение.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением. В результате пострадал 14-летний юноша, ехавший по тротуару. Его с переломом стопы увезли в больницу.
Обстоятельства ДТП ещё выясняются.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением. В результате пострадал 14-летний юноша, ехавший по тротуару. Его с переломом стопы увезли в больницу.
Обстоятельства ДТП ещё выясняются.
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