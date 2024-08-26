Возрастное ограничение 18+
Водитель протащил пешехода 100 метров: в Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция выясняет детали смертельного наезда, произошедшего утром на 5-м километре автодороги «Южный подъезд к г. Нижний Тагил». Водитель автомобиля Mazda сбил женщину на пешеходном переходе и протащил ее более 100 метров, прежде чем съехать в кювет. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла 31 августа около 9 утра. По предварительной информации ГИБДД, 39-летний водитель двигался в сторону Екатеринбурга с небезопасной скоростью. Женщина, переходившая дорогу по регулируемому переходу, скончалась на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи.
Водитель Mazda, имеющий 13-летний стаж вождения, был не пристегнут ремнем безопасности и находился в автомобиле один. В прошлом его уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В каком состоянии он управлял автомобилем на момент ДТП, покажет химико-токсикологическая экспертиза. Следственно-оперативная группа продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии, включая сигнал светофора, на который двигались участники аварии.
Авария произошла 31 августа около 9 утра. По предварительной информации ГИБДД, 39-летний водитель двигался в сторону Екатеринбурга с небезопасной скоростью. Женщина, переходившая дорогу по регулируемому переходу, скончалась на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи.
Водитель Mazda, имеющий 13-летний стаж вождения, был не пристегнут ремнем безопасности и находился в автомобиле один. В прошлом его уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В каком состоянии он управлял автомобилем на момент ДТП, покажет химико-токсикологическая экспертиза. Следственно-оперативная группа продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии, включая сигнал светофора, на который двигались участники аварии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пьяное вождение привело к трагедии: в Свердловской области погибла 15-летняя девочка
26 августа 2024
26 августа 2024
В Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода: мужчина погиб на месте
25 августа 2024
25 августа 2024
Один человек погиб в ДТП в Режевском районе
28 августа 2024
28 августа 2024