Водитель протащил пешехода 100 метров: в Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция выясняет детали смертельного наезда, произошедшего утром на 5-м километре автодороги «Южный подъезд к г. Нижний Тагил». Водитель автомобиля Mazda сбил женщину на пешеходном переходе и протащил ее более 100 метров, прежде чем съехать в кювет. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.Авария произошла 31 августа около 9 утра. По предварительной информации ГИБДД, 39-летний водитель двигался в сторону Екатеринбурга с небезопасной скоростью. Женщина, переходившая дорогу по регулируемому переходу, скончалась на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи.Водитель Mazda, имеющий 13-летний стаж вождения, был не пристегнут ремнем безопасности и находился в автомобиле один. В прошлом его уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В каком состоянии он управлял автомобилем на момент ДТП, покажет химико-токсикологическая экспертиза. Следственно-оперативная группа продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии, включая сигнал светофора, на который двигались участники аварии.