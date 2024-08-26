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В Каменске-Уральском водитель "БМВ" погиб после попытки скрыться от полиции
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Каменске-Уральском трагически завершилась погоня за водителем автомобиля марки "БМВ". По данным ГИБДД Свердловской области, 30 августа водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору электроосвещения, что привело к опрокидыванию автомобиля.
По уточнённой информации, инцидент начался с того, что автомобилист проигнорировал законные требования остановиться, предъявленные сотрудниками полиции. В ответ на требования, он увеличил скорость и нарушил правила дорожного движения. В результате, водитель потерял контроль над машиной, и последующее столкновение с опорой электроосвещения оказалось фатальным.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которые занимаются установлением личности погибшего и выяснением всех обстоятельств ДТП.
По уточнённой информации, инцидент начался с того, что автомобилист проигнорировал законные требования остановиться, предъявленные сотрудниками полиции. В ответ на требования, он увеличил скорость и нарушил правила дорожного движения. В результате, водитель потерял контроль над машиной, и последующее столкновение с опорой электроосвещения оказалось фатальным.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которые занимаются установлением личности погибшего и выяснением всех обстоятельств ДТП.
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