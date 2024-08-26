СМИ: в Алапаевске мужчины изнасиловали 15-летнюю школьницу, дело завели только после вмешательства депутата

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Алапаевске мужчин подозревают в том, что они в течение 17 часов удерживали в доме 15-летнюю девочку, подвергая её сексуализированному насилию и заставляя пить алкоголь. По словам пострадавшей, за это время её неоднократно насиловали, и, возможно, давали сильнодействующие препараты. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».По данным СМИ, 23 января 2024 года, после знакомства в интернете, 15-летняя девочка согласилась встретиться с 29-летним Александром Б., который предложил ей прокатиться на машине. Вместо обещанной прогулки, девушку доставили в дом к Никите Б. Там, по словам пострадавшей, Никита принудил её выпить пиво, и, несмотря на её протесты, продолжал насильно вливать напиток. Девочка потеряла сознание. Проснувшись голой, девочка увидела троих ухмыляющихся мужчин. Двух из них девочка уже видела накануне. Третьим был Александр Ш. Девочка еще несколько раз изнасиловали.После того как девушки отпустили, ей были сделаны угрозы, но она не побоялась рассказать о случившемся своей матери. Как сообщает издание, долго игнорировавшие заявление девушки правоохранительные органы изменили своё отношение только после вмешательства юриста Сергея Самкова и депутата Госдумы Андрея Альшевских, которые добились начала расследования и контроля прокуратуры.По словам юрист, 14 августа на Александра Ш. и Александра Б. завели уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней (пункта «а» ч.3 статьи 132 УК РФ) и «Изнасилование несовершеннолетней» (пункт «а» ч.3 статьи 131 УК РФ). Оба мужчин находятся под подпиской о невыезде. Однако, по состоянию на данный момент, Никита Б. остаётся только свидетелем. Юрист Самков сообщил изданию, что действия мужчины могут квалифицироваться как похищение несовершеннолетней и вовлечение в антиобщественные действия.