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Накануне вечером в Екатеринбурге сбили ребёнка

20.12 Четверг, 29 августа 2024
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Двенадцатилетний мальчик попал под мотоцикл на одной из улиц Екатеринбурга. Это произошло вчера, 28 августа, в микрорайоне Елизавет Чкаловского административного района.

По сообщению Госавтоинспекции Екатеринбурга, сбивший мальчика байкер ехал по улице Бисертская со стороны улицы Строгальщиков в сторону Базальтовой. Наезд им на ребёнка был совершён неподалёку от дома №1 по улице Бисертской. При этом ребёнок, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, получил перелом ноги.

Мотоциклист же поступил подло и преступно. Вместо того, чтобы оказать помощь травмированному мальчику, он скрылся с места ДТП в неизвестном направлении и теперь разыскивается сотрудникам. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по сотовому телефону 8-999-563-43-34, либо подойти по адресу: город Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 20. Ну, а самому разыскиваемому настоятельному рекомендуют явиться с повинной в полицию.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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