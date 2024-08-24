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С начала года в Свердловской области произошло 76 несчастных случаев на производстве
Фото: Андрей Гоголев
С начала года в Свердловской области зарегистрировали 76 несчастных случаев, которые произошли на производстве. Из них 9 закончились гибелью работников.
Такую статистику приводит областная госинспекция труда. По их данных, самым распространённым несчастным случаем является падение с высоты – 34 пострадавших, из которых 3 – погибшие. Ещё 29 случая были связаны с движущимися машинами или разлетающимися либо вращающимися деталями, в которых 5 погибли. Вследствие обвалов или обрушения пострадали 9 работников. Также 4 ударило током, из них погиб 1.
Отмечается, что не во всех случаях усматривается вина должностных лиц. Так, на минувшей неделе, как сообщает инспекция, они завершили расследование двух несчастных случаев, где работники «упали с высоты собственного роста и получили тяжелые черепно-мозговые травмы». Утверждается, что это случилось из-за того, что у них внезапно ухудшилось самочувствие.
Такую статистику приводит областная госинспекция труда. По их данных, самым распространённым несчастным случаем является падение с высоты – 34 пострадавших, из которых 3 – погибшие. Ещё 29 случая были связаны с движущимися машинами или разлетающимися либо вращающимися деталями, в которых 5 погибли. Вследствие обвалов или обрушения пострадали 9 работников. Также 4 ударило током, из них погиб 1.
Отмечается, что не во всех случаях усматривается вина должностных лиц. Так, на минувшей неделе, как сообщает инспекция, они завершили расследование двух несчастных случаев, где работники «упали с высоты собственного роста и получили тяжелые черепно-мозговые травмы». Утверждается, что это случилось из-за того, что у них внезапно ухудшилось самочувствие.
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