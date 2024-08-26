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В Екатеринбурге обстреляли дом, в котором дети отмечали день рождения
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге местный житель, предположительно, из пневматического пистолета обстрелял дом, где дети праздновали день рождения 11-летнего мальчика. Отец ребёнка обвиняет в случившемся своего скандального соседа.
Это произошло вчера, 28 августа, примерно в восемь часов вечера. Как рассказал глава семьи изданию Е1, его сын вместе со своим младшим братом и двумя друзьями играли во дворе под громкую музыку. За ними следила мама именинника, когда вдруг кто-то стал стрелять. Дети, к счастью, не пострадали. Однако после стрельбы были разбиты окна в доме и в машине.
«Я не выдержал, конечно, пошел разбираться к соседу. Он выглянул в окошко, направил на меня пистолет. Перепалка наша ничем не закончилась, вызвали полицию, написали заявление, его забрали на три часа и отпустили», – рассказал отец.
По его словам, это не первый конфликт. Мужчина рассказывает, что их сосед постоянно устраивает скандалы: он якобы кидался на окружающих с заведенной бензопилой, кому-то отравил собаку из-за того, что она лаяла.
В полиции сообщили, что приняли они заявление.
Это произошло вчера, 28 августа, примерно в восемь часов вечера. Как рассказал глава семьи изданию Е1, его сын вместе со своим младшим братом и двумя друзьями играли во дворе под громкую музыку. За ними следила мама именинника, когда вдруг кто-то стал стрелять. Дети, к счастью, не пострадали. Однако после стрельбы были разбиты окна в доме и в машине.
«Я не выдержал, конечно, пошел разбираться к соседу. Он выглянул в окошко, направил на меня пистолет. Перепалка наша ничем не закончилась, вызвали полицию, написали заявление, его забрали на три часа и отпустили», – рассказал отец.
По его словам, это не первый конфликт. Мужчина рассказывает, что их сосед постоянно устраивает скандалы: он якобы кидался на окружающих с заведенной бензопилой, кому-то отравил собаку из-за того, что она лаяла.
В полиции сообщили, что приняли они заявление.
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