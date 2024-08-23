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В Первоуральске грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в Первоуральске, в районе 24-го дома по улице Фурманова, столкнулись пассажирский автобус, ехавший по третьему маршруту «Магнитка – Стоматология – Магнитка», и седельный тягач.
По предварительным данным, водитель грузовика слишком сильно разогнался на влажной дороге, и, когда машину стало заносить, он не справился с управлением и столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадал только водитель автобуса, мужчина 1967 года рождения. Его увезли в больницу. Трое пассажиров, находившихся в салоне в момент аварии, не пострадали.
Известно, что водитель грузового автомобиля, мужчина, 1974 года рождения, водит с 1991 года, по результатам проведенного автоинспекторами освидетельствования на состояние опьянения трезв, сообщили в областном УГИБДД.
По предварительным данным, водитель грузовика слишком сильно разогнался на влажной дороге, и, когда машину стало заносить, он не справился с управлением и столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадал только водитель автобуса, мужчина 1967 года рождения. Его увезли в больницу. Трое пассажиров, находившихся в салоне в момент аварии, не пострадали.
Известно, что водитель грузового автомобиля, мужчина, 1974 года рождения, водит с 1991 года, по результатам проведенного автоинспекторами освидетельствования на состояние опьянения трезв, сообщили в областном УГИБДД.
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