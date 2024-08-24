В Красноуфимском районе за рулём скончался 62-летний дальнобойщик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 27 августа, в Красноуфимском на 164-м километре Пермского тракта с дороги съехал грузовой автомобиль MAN. За его рулём находился 62-летний мужчина. Прибывшие на место ДТП врачи полагают, что он скончался за несколько секунд до происшествия.По предварительным данным, дальнобойщик скончался от остановки сердца, сообщили в областном УГИБДД.Известно, что мужчина проживал в Воронежской области в посёлке городского типа Подгоренский. Он ехал со стороны Перми в Екатеринбург. У него был 39-летний стаж вождения. За всё время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.«По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину гибели водителя», – сообщили в пресс-группе.