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Один человек погиб в ДТП в Режевском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Режевском районе в смертельном ДТП столкнулись Honda Civic и Opel Vivaro. В результате аварии погиб 48-летний водитель Honda. Также пострадали пассажиры: его супруга и сын.
Как сообщили в свердловском управлении ГИБДД, столкновение произошло на 94-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». Мужчина скончался на месте происшествия, женщину с ребёнком с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. Известно, что семья, попавшая в аварию, проживала в селе Клевакинское Режевского района.
Установлено, что погибший мужчина имел водительский стаж с 1999 года. За всё время к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Его состояние в момент ДТП должны будут определить по результатам химико-тоскикологической экспертизы.
Водитель Opel, мужчина 1967 года рождения, житель Режа. За 9 лет только один раз нарушил ПДД. Освидетельствование показало, что он был трезв.
Как сообщили в свердловском управлении ГИБДД, столкновение произошло на 94-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». Мужчина скончался на месте происшествия, женщину с ребёнком с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. Известно, что семья, попавшая в аварию, проживала в селе Клевакинское Режевского района.
Установлено, что погибший мужчина имел водительский стаж с 1999 года. За всё время к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Его состояние в момент ДТП должны будут определить по результатам химико-тоскикологической экспертизы.
Водитель Opel, мужчина 1967 года рождения, житель Режа. За 9 лет только один раз нарушил ПДД. Освидетельствование показало, что он был трезв.
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