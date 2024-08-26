Следственный комитет объяснил задержку с возвратом средств екатеринбургскому предпринимателю: «Подождите ещё две недели»





— сказала адвокат Мне ответили, что сотрудник, который уполномочен и у которого имеется доступ в банковскую ячейку, находится в отпуске. Поэтому они не могут сейчас произвести возврат. Честно говоря, я удивлена, потому что раньше никогда в подобных случаях не было проблем с исполнением вступившего в силу решения суда,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В СК объяснили задержку с возвратом средств оправданному екатеринбургскому предпринимателю и попросили подождать ещё две недели.Адвокат Насими Мамедова Олеся Бортникова рассказала Вечерним ведомостям, что дозвонилась до следственного управления СК по Свердловской области, где ей сказали, что нужно подождать до 9 сентября.