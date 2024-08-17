После оправдания екатеринбургского предпринимателя Насими Мамедова: СК не возвращает изъятые деньги





— говорится в заявлении адвоката

(есть в распоряжении Вечерних ведомостей)

Также обращаю Ваше внимание, что данные обстоятельства, которые указывают на намеренное затягивание процесса возврата имущества, учитывая отсутствия доказательств помещения в банковскую ячейку изъятых денежных средств, могут свидетельствовать об их отсутствии в специализированной банковской ячейке,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Несмотря на оправдание Насими Мамедова СК не возвращает изъятые при обыске деньги предпринимателя. Адвокаты даже не могут установить, где они находятся.После двух лет громких судебных процессов по делу об убийстве в 2000 году бизнесмена Алексея Зубакина, в котором (на основании лишь слов одного человека) обвиняли екатеринбургского предпринимателя Насими Мамедова (и дважды оправдали), странности в деле не заканчиваются — теперь Мамедов не может вернуть изъятые у него при обыске и арестованные деньги: уже 1,5 месяца СК по Свердловской области не принимает решение по соответствующему ходатайству адвоката предпринимателя.В материалах дела, содержится рапорт от 14 июня 2022 года о необходимости помещения изъятых у Мамедова 19 марта 2022 года денежных средств на общую сумму более 20 миллионов рублей (часть из них – в долларах) в специализированную банковскую ячейку. Однако акт о помещении изъятых денег в банковскую ячейку отсутствует.Вместо того, чтобы разрешить ходатайство, в свердловском СКР перенаправили его ровно спустя месяц в Москву — в ГСУ СКР, хотя в деле нет никаких сведений о том, что деньги могут храниться в Москве. Теперь адвокаты Мамедова обратились к руководителю СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко.Сам Насими Мамедов подчеркивает, что и изъяли эти средства не совсем законно – он предоставил все справки, что они заработаны законно и предназначались для выплаты зарплат сотрудникам компании. Как вещественные доказательства по делу об убийстве, совершённом в далёком 2000 году, эти деньги тоже так и не приобщили.