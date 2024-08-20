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В Краснотурьинске водитель предстанет перед судом за ДТП, унесшее жизни двух человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске начинается судебный процесс над водителем, обвиняемым в нарушении Правил дорожного движения, приведшем к смертельному ДТП. По информации прокуратуры Свердловской области, водитель обвиняется в том, что его действия стали причиной гибели водителя и пассажира другого автомобиля.
Согласно делу, в ноябре 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем марки «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения при обгоне, не учтя дорожные условия и превышая скорость более 90 км/ч. При попытке вернуться на свою полосу, он потерял контроль над машиной, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «Hyundai Solaris», двигавшимся навстречу.
В результате аварии водитель «Hyundai Solaris» погиб на месте, а его пассажирка скончалась в больнице через несколько дней. Уголовное дело направлено в Краснотурьинский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек.
Согласно делу, в ноябре 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем марки «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения при обгоне, не учтя дорожные условия и превышая скорость более 90 км/ч. При попытке вернуться на свою полосу, он потерял контроль над машиной, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «Hyundai Solaris», двигавшимся навстречу.
В результате аварии водитель «Hyundai Solaris» погиб на месте, а его пассажирка скончалась в больнице через несколько дней. Уголовное дело направлено в Краснотурьинский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек.
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