В Екатеринбурге задержаны иностранцы: полиция готовит выдворение нарушителей миграционных правил

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершился рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Мероприятие прошло 22 августа на территории Железнодорожного района и было организовано отделом полиции № 11. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.В операции приняли участие не только сотрудники полиции, но и представители Управления по вопросам миграции, Госавтоинспекции, Росгвардии, прокуратуры и Военно-следственного отдела СК России по Екатеринбургскому гарнизону. Особое внимание было уделено проверке иностранных граждан, находящихся в России с нарушением миграционных норм.За время рейда было выявлено 45 административных правонарушений, из которых 20 касались нарушений миграционного законодательства. В отношении 18 иностранных граждан были составлены административные материалы, часть из которых — по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в стране. Все задержанные были помещены в специальное помещение для содержания, где будет решаться вопрос об их административном выдворении из России.Кроме того, рейд выявил 25 правонарушений, связанных с общественным порядком и безопасностью дорожного движения. Среди них — управление автомобилем с тонированными стеклами, вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Также был задержан гражданин с предполагаемым наркотическим веществом, обнаруженным при личном досмотре.В рамках мероприятия сотрудники Военно-следственного отдела вручили 32 повестки для постановки на воинский учет, а представители Министерства обороны провели 76 бесед с иностранными гражданами о возможности заключения контракта с Вооруженными силами РФ.