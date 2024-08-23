Жители Екатеринбурга обеспокоены строительством на Радищева, 33 под предлогом ремонта кровли





— пишет одна из жительниц

Под предлогом ремонта кровли огораживают территорию бетонными блоками и делаю капитальное ограждение, а это территория двора и решения ОСС нет,

У нас есть одна барышня, которая не работает. Видимо, заняться ей нечем, она ходит и подговаривает жильцов, чтобы они протестовали по любому поводу. Поводы они придумывают на ходу. У нас на эти работы есть и разрешение, и решение суда, которое обязывает нас провести эти работы, поэтому мы все делаем в рамках законодательства. Работы проводятся истцом. Истец имеет право выбирать материалы. Он является владельцем данного здания.



Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на улице Радищева, 33, во дворе дома начались работы по огораживанию территории бетонными блоками, что вызвало серьезное беспокойство среди местных жителей. По их мнению, под предлогом ремонта кровли, предписанного судом, могут скрываться планы по масштабному строительству или иным изменениям на территории двора.Рабочие, занимающиеся установкой ограждения, отказываются предоставлять какие-либо разъяснения местным жителям. Сегодня на место происшествия была вызвана охрана, чтобы предотвратить вмешательство жителей, которые пытались разобраться в происходящем.Жителям удалось получить некоторую информацию о происходящем. Один из неизвестных мужчин сообщил, что работы включают замену покрытия и восстановление клумбы согласно проекту. Он также не учел мнение жителей, сказав им, что они «никто».По этому поводу комментарий дал директор ООО «УО «ЖКХ Искон» Дмитрий Усольцев: