В пригороде Екатеринбурга пропал пожилой мужчина с потерей памяти

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В СНТ «Марс» под Екатеринбургом разыскивают 79-летнего Анатолия Григорьевича Гречиху, который 25 августа не вернулся домой после привычной прогулки. Обычно мужчина, любивший гулять по садовому товариществу, всегда возвращался вовремя, но в этот день его жена так и не дождалась мужа.Анатолий Григорьевич страдает потерей памяти и может не помнить своего имени. Он ушёл из дома без телефона, что затрудняет его поиск. Супруга пыталась найти его самостоятельно, но её усилия оказались безрезультатными. Предполагается, что он мог выйти к ЕКАД.Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области обращается к жителям и водителям с просьбой быть внимательными: если вы заметите пожилого мужчину, похожего на Анатолия Григорьевича, незамедлительно сообщите по номеру 112 или на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.