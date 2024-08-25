В Екатеринбурге водитель Kia спровоцировал аварию, в которой погиб мотоциклист

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером 25 августа на улице Уфимская в Екатеринбурге произошла смертельная авария, причиной которой стало нарушение правил при повороте. Около 19:50 42-летний водитель автомобиля Kia Cerato, двигаясь по Сибирскому тракту, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему навстречу, что привело к столкновению. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.Мотоциклом управлял 40-летний мужчина, который, несмотря на то, что был в мотошлеме, погиб на месте от полученных травм, ещё до прибытия скорой помощи. Как выяснилось, у погибшего не было водительских прав категории "А", необходимых для управления мотоциклом.Водитель автомобиля, 42-летний житель Рязани с 18-летним стажем вождения. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в ГИБДД по области.