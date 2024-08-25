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Пьяное вождение привело к трагедии: в Свердловской области погибла 15-летняя девочка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Ирбитском районе Свердловской области произошло смертельное ДТП: пьяный водитель не справился с управлением, что привело к гибели 15-летней девочки.
Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, поздним вечером 25 августа в Ирбитском районе произошла трагедия. 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,65‰ алкоголя в крови), вел автомобиль Ford Focus и не выдержал дистанцию до впереди движущегося трактора. Помимо водителя, в машине находились два пассажира – мужчина и 15-летняя дочь последнего. В результате столкновения 15-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье автомобиля, получила смертельные травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи.
В автомобиле также находился отец девочки, который, как и водитель, был пьян. Он получил серьезные травмы, включая перелом позвоночника, и был доставлен в реанимацию Ирбитской больницы. Водитель Ford Focus был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. По данным автоинспекторов, водитель, проживающий в Качканаре, был знаком с отцом погибшей. Также установлено, что в момент ДТП все находившиеся в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности.
Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, поздним вечером 25 августа в Ирбитском районе произошла трагедия. 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,65‰ алкоголя в крови), вел автомобиль Ford Focus и не выдержал дистанцию до впереди движущегося трактора. Помимо водителя, в машине находились два пассажира – мужчина и 15-летняя дочь последнего. В результате столкновения 15-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье автомобиля, получила смертельные травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи.
В автомобиле также находился отец девочки, который, как и водитель, был пьян. Он получил серьезные травмы, включая перелом позвоночника, и был доставлен в реанимацию Ирбитской больницы. Водитель Ford Focus был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. По данным автоинспекторов, водитель, проживающий в Качканаре, был знаком с отцом погибшей. Также установлено, что в момент ДТП все находившиеся в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности.
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