Продолжаются поиски 84-летнего пенсионера под Каменском-Уральским

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области уже третий день идут поиски Николая Георгиевича, отправившегося за грибами 21 августа и бесследно пропавшего. Несмотря на множество свидетельств, пенсионера пока найти не удалось.21 августа Николай Георгиевич отправился в лес за грибами, но домой так и не вернулся. На следующий день в Каменске-Уральском был оперативно развернут круглосуточный поисковый штаб, координируемый отрядом «ЛизаАлерт» Свердловской области. За три дня работы поступило около десяти свидетельств от местных жителей. Люди видели мужчину, похожего на Николая Георгиевича, в разных частях города и его окрестностях: в магазине, на скале в соседней деревне, а также на Барабановском тракте — там, где он обычно собирает грибы.Каждое новое сообщение дарило надежду: вот-вот поисковики найдут пропавшего. Но, к сожалению, ни одно из этих свидетельств не привело к желанному результату. Камеры наблюдения и видеорегистраторы фиксировали похожих на Николая Георгиевича людей, но каждый раз это оказывался не он.Поиски продолжаются уже третьи сутки. В них задействованы более 50 добровольцев из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска и Тюмени. На квадроциклах и пешком поисковики преодолели свыше 600 километров, прочёсывая леса и окрестности в надежде найти Николая Георгиевича живым и невредимым. Однако пока поисковые операции не принесли результатов, и судьба пенсионера остаётся неизвестной.