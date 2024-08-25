В Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода: мужчина погиб на месте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 19 км автодороги «Екатеринбург-Полевской» произошла смертельная авария, в результате которой погиб пешеход. Инцидент произошел вчера, когда мужчина 1968 года рождения решил пересечь дорогу в неустановленном месте.По информации ГИБДД Свердловской области, за рулем автомобиля «Лада Гранта» находилась женщина 1984 года рождения. Она двигалась в направлении города Полевской, когда внезапно на ее пути оказался пешеход, переходивший дорогу с левой стороны по ходу движения автомобиля. Избежать столкновения не удалось, и мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия скорой помощи.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и предостерегает пешеходов от пересечения дорог в неустановленных местах, что может привести к трагическим последствиям.