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В Екатеринбурге из-за нарушения правил поворота пострадал мотоциклист
Скриншот из видео: ГИБДД по Свердловской области
Вечером 24 августа на улице Турбинной в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого мотоциклист получил травмы. По информации ГИБДД Свердловской области, авария случилась напротив дома №1.
Как сообщают в автоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ 2112, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу, что привело к столкновению. В результате аварии мотоциклист получил перелом бедра и был срочно госпитализирован.
Как сообщают в автоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ 2112, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу, что привело к столкновению. В результате аварии мотоциклист получил перелом бедра и был срочно госпитализирован.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что поворот налево является одним из самых опасных и сложных маневров в дорожном движении. Для грамотного выполнения поворота необходимо уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся навстречу, дождаться полного отсутствия встречного транспорта, либо прекращения движения и только после этого совершать маневр,
— добавляет ГИБДД
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