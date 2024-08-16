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В Ревде у пожилого водителя за рулём остановилось сердце
Кадр из видео: УГИДД по Свердловской области
В Ревде пожилой водитель умер за рулём своего автомобиля. Произошло это примерно в тот момент, когда он подъезжал к светофору, где в ожидании «зелёного» стояло несколько автомобилей.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, Nissan Patrol, за рулём которого ехал дедушка, 1953 года рождения, столкнулся с «ВАЗом», который вследствие откинуло на опору уличного освещения, и Nissan Qashqai. Водители пострадавших автомобилей сначала не поняли, что произошло, но потом увидели в машине-виновнике аварии пожилого мужчину без признаков жизни.
По факту аварии проводится расследование, в рамках которого назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти пенсионера.
В ГИБДД также напомнили, что согласно пункту 2.7 ПДД РФ управление транспортом в болезненном или утомлённом состоянии недопустимо.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, Nissan Patrol, за рулём которого ехал дедушка, 1953 года рождения, столкнулся с «ВАЗом», который вследствие откинуло на опору уличного освещения, и Nissan Qashqai. Водители пострадавших автомобилей сначала не поняли, что произошло, но потом увидели в машине-виновнике аварии пожилого мужчину без признаков жизни.
«Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя автомобиля Nissan Patrol, которая предварительно наступила до автоаварии по причине остановки сердца»,
– рассказали в пресс-группе.
По факту аварии проводится расследование, в рамках которого назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти пенсионера.
В ГИБДД также напомнили, что согласно пункту 2.7 ПДД РФ управление транспортом в болезненном или утомлённом состоянии недопустимо.
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