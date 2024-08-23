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В смертельном ДТП «встретился» Volkswagen с грузовиком на ЕКАД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, около 04.50, на ЕКАД произошло смертельное ДТП. По предварительной версии, водитель Volkswagen Polo отвлёкся от дороги и на большой скорости врезался в стоящий в правой полосе грузовой тягач с полуприцепом, остановившийся там из-за поломки.
В результате столкновения на месте происшествия погибла пассажирка Volkswagen, 1983 года рождения. Водителя иномарки с различными травмами увезли в больницу.
«На месте ДТП сотрудники полиции проводят процессуальные действия, по данному факту назначено проведение расследования. В каком состоянии находился водитель в момент автоаварии будет установлено в медицинском учреждении», – сообщили в областном УГИБДД.
В результате столкновения на месте происшествия погибла пассажирка Volkswagen, 1983 года рождения. Водителя иномарки с различными травмами увезли в больницу.
«На месте ДТП сотрудники полиции проводят процессуальные действия, по данному факту назначено проведение расследования. В каком состоянии находился водитель в момент автоаварии будет установлено в медицинском учреждении», – сообщили в областном УГИБДД.
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