Три человека пострадали в ДТП на перекрёстке Восточная – Большакова в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 22 августа, около 10.30 на перекрёстке улиц Восточная – Большакова в Екатеринбурге столкнулись Renault Logan и «ВАЗ 2110». В результате ДТП пострадали три человека.По предварительным данным, 47-летний водитель Renault не предоставил преимущество в движении «ВАЗу», когда поворачивал налево с улицы Восточной на Большакова. В результате столкновения пострадали оба водителя и пассажир «ВАЗа». Троих с различными травмами увезли в больницу.У водителя Renault Logan стаж 13 лет и только одно нарушение ПДД на счёте за всё время. У 20-летнего водителя «ВАЗа» стаж 2 года и тоже только одно нарушение. Оба в момент аварии были трезвы, сообщили в городском ГИБДД.На водителя Renault Logan составили протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ. Теперь его ждёт штраф в размере тысячи рублей за то, что он не уступил дорогу. Водителю «ВАЗа» тоже досталось, но уже за тонировку – светопропускаемость лобового стекла составила 30%, боковых стекол 11%. Однако у него ещё есть шанс избежать штрафа, если он исправится в течение десяти дней.