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Драка на Эльмаше закончилась поножовщиной
Иллюстрация: Юлия Медведева
Минувшей ночью в Екатеринбурге у жильцов дома на проспекте Космонавтов, 52 под окнами завязалась драка, закончившаяся поножовщиной.
Как рассказали Е1 очевидцы, в потасовке участвовали трое мужчин и одна женщина. Кто-то из этой компании был с ребёнком – он наблюдал за происходящим, стоя неподалеку. А закончились разборки только после того, как кого-то из мужчин пырнули в грудь. Скорую вызывали они сами. Медики приехали через пять минут, и забрали раненного.
В полиции этот инцидент ещё не комментировали.
Как рассказали Е1 очевидцы, в потасовке участвовали трое мужчин и одна женщина. Кто-то из этой компании был с ребёнком – он наблюдал за происходящим, стоя неподалеку. А закончились разборки только после того, как кого-то из мужчин пырнули в грудь. Скорую вызывали они сами. Медики приехали через пять минут, и забрали раненного.
В полиции этот инцидент ещё не комментировали.
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