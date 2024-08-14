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Драка на Эльмаше закончилась поножовщиной

11.01 Четверг, 22 августа 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
Минувшей ночью в Екатеринбурге у жильцов дома на проспекте Космонавтов, 52 под окнами завязалась драка, закончившаяся поножовщиной.

Как рассказали Е1 очевидцы, в потасовке участвовали трое мужчин и одна женщина. Кто-то из этой компании был с ребёнком – он наблюдал за происходящим, стоя неподалеку. А закончились разборки только после того, как кого-то из мужчин пырнули в грудь. Скорую вызывали они сами. Медики приехали через пять минут, и забрали раненного.

В полиции этот инцидент ещё не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:07 В доме на улице Ватутина в Первоуральске больше месяца топит подвал
16:55 Синоптики предупреждают о сильном ветре во время дождей в Свердловской области
16:37 Пристававшего к 12-летней девочке в центре Екатеринбурга иностранца отправили в СИЗО
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