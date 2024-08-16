Двое взрослых и один ребёнок пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, примерно в 23.55, на подъезде к Нижнему Тагилу на встречную полосу вылетела Lada Kalina и столкнулась с Ford Fusion, в результате ДТП пострадали три человека.Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, 49-летний водитель отечественной машины разогнался слишком сильно, вследствие чего не справился с управлением. Машину сильно занесло, и он вылетел на встречную полосу, где ехала иномарка под управлением 35-летнего мужчины. В результате пострадал водитель Lada и его сын с внуком, с которыми он ехал: 21-летний парень и 3-летний мальчик. Их увезли в больницу.Известно, что дед, что молодой отец, ехали не пристегнувшись. Ребёнок тоже ехал без детского кресла или ремня безопасности.«От прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, как и от дачи каких-либо объяснений по данному факту», – добавили в пресс-группе.В итоге на деда составили административные материалы по 12.23 ч.3 КоАП РФ, ст.12.26 ч.1.КоАП РФ, по ст. 12.37 ч.2 КоАП РФ, по ст. 12.5 ч. 3 КоАП, а на отца ребёнка подготовили протокол по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.