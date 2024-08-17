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В девятиэтажке в центре Екатеринбурга загорелась квартира
Фото: МЧС Свердловской области
На последнем этаже девятиэтажного дома в районе Красного переулка в Екатеринбурге загорелась квартира. На место выезжали 21 пожарный и 7 единиц техники.
Как сообщили в областном управлении МЧС, пожар быстро локализовали и потушили на площади 25 квадратных метров. Из-за происшествия из дома было эвакуировано 42 человек, среди которых было двое детей. Пострадавших нет.
По данным телеграм-канала Ural Mash, пожар произошёл в квартире, которую снимала женщина. Она готовила на кухне, когда что-то вспыхнула и огонь стал быстро распространяться.
Как сообщили в областном управлении МЧС, пожар быстро локализовали и потушили на площади 25 квадратных метров. Из-за происшествия из дома было эвакуировано 42 человек, среди которых было двое детей. Пострадавших нет.
По данным телеграм-канала Ural Mash, пожар произошёл в квартире, которую снимала женщина. Она готовила на кухне, когда что-то вспыхнула и огонь стал быстро распространяться.
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