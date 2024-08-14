На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге под трамваем погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 20 августа, в Екатеринбурге под трамваем погибла женщина. По предварительным данным, в её гибели виновата другая женщина — водитель трамвая.Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта случилось на остановке «Калининская». Подъехавший к остановочному комплексу трамвай 8-го маршрута выпустил пассажиров. Вот только водитель трамвая не убедилась, что все люди закончили выходить и тронулась с места. При этом замешкавшаяся в дверях женщина упала, да так неудачно, что оказалась под трамваем, в котором только что совершала поездку.На данный момент личность погибшей ещё не установлена. Про вагоновожатую трамвая ГИБДД Свердловской области сообщает, что это екатеринбурженка 1961 года рождения с солидным стажем управления общественным транспортом в 44 года.