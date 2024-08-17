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Офисник на Розы Люксембург в Екатеринбурге эвакуировали из-за загоревшегося светильника
Фото: Юлия Медведева
Небольшой казус произошёл сегодня в офисном здании ТМК-Синара на Розы Люксембург в Екатеринбурге, где также находится отель «Онегин», из-за которого работникам пришлось эвакуироваться на улицу.
По словам очевидцев, в отеле что-то загорелось и людей стали выводить на улицу.
Позже в пресс-службе свердловского управления МЧС сообщили, что на 14 этаже загорелся светильник, но его потушили до того, как приехали огнеборцы. Всего из здания к этому времени эвакуировалось порядка 600 человек.
По словам очевидцев, в отеле что-то загорелось и людей стали выводить на улицу.
Позже в пресс-службе свердловского управления МЧС сообщили, что на 14 этаже загорелся светильник, но его потушили до того, как приехали огнеборцы. Всего из здания к этому времени эвакуировалось порядка 600 человек.
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