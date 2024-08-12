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Ещё одна авария с участием самокатчика произошла в центре Екатеринбурга

12.31 Вторник, 20 августа 2024
Кадр из видео: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
В минувшие выходные в центре Екатеринбурга произошла ещё одна авария с человеком на электросамокате. Молодой человек, не спешившись, стал пересекать проезжую часть на «зелёный» сигнал и врезался в поворачивающий направо автомобиль.

Момент столкновения, заснятый камерами дорожного наблюдения, опубликовали в телеграм-канале, который связывают с мэрией, «Екатеринбург. Главное». Там видно, как самокатчик разгоняется и врезается в проезжающий автомобиль, пытаясь в последний момент слезть с электросамоката, после чего падает и долго лежит на проезжей части.

Позже в городской ГИБДД сообщили, что в этой аварии никто из участников не пострадал. В пресс-группе также напомнили, что пользователям СИМ, в соответствии с пунктом 24.8 ПДД, следует спешиваться перед пешеходным переходом.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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