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Ещё одна авария с участием самокатчика произошла в центре Екатеринбурга
Кадр из видео: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
В минувшие выходные в центре Екатеринбурга произошла ещё одна авария с человеком на электросамокате. Молодой человек, не спешившись, стал пересекать проезжую часть на «зелёный» сигнал и врезался в поворачивающий направо автомобиль.
Момент столкновения, заснятый камерами дорожного наблюдения, опубликовали в телеграм-канале, который связывают с мэрией, «Екатеринбург. Главное». Там видно, как самокатчик разгоняется и врезается в проезжающий автомобиль, пытаясь в последний момент слезть с электросамоката, после чего падает и долго лежит на проезжей части.
Позже в городской ГИБДД сообщили, что в этой аварии никто из участников не пострадал. В пресс-группе также напомнили, что пользователям СИМ, в соответствии с пунктом 24.8 ПДД, следует спешиваться перед пешеходным переходом.
Момент столкновения, заснятый камерами дорожного наблюдения, опубликовали в телеграм-канале, который связывают с мэрией, «Екатеринбург. Главное». Там видно, как самокатчик разгоняется и врезается в проезжающий автомобиль, пытаясь в последний момент слезть с электросамоката, после чего падает и долго лежит на проезжей части.
Позже в городской ГИБДД сообщили, что в этой аварии никто из участников не пострадал. В пресс-группе также напомнили, что пользователям СИМ, в соответствии с пунктом 24.8 ПДД, следует спешиваться перед пешеходным переходом.
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