Пьяная езда закончилась для екатеринбуржца девятью годами колонии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области вынесли приговор 32-летнему жителю Екатеринбурга, который 7 октября 2023 года пьяным сел за руль, что привело к смертельному ДТП на трассе «Первоуральск – Шаля».Его признали виновным по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности сметь двух лиц) и части 1 статьи 264.1 УК РФ управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).В ноябре 2021 года Чкаловский районный суд лишил его водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за пьяную езду. Однако это не помешало ему сесть за руль пьяным снова спустя почти два года.В тот день он ехал со скоростью 96,9 км/ч (при разрешенной на трассе в 90 км/ч), и во время обгона врезался во встречный автомобиль, водитель и пассажир которого скончались на месте аварии от многочисленных травм, полученных при лобовом столкновении. Свою в происшествии мужчина не признал.Первоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 9 лет 20 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с вождением, на срок 3 года. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 2,8 миллиона рублей, средств на погребение погибших в сумме свыше 183 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Приговор не вступил в законную силу.