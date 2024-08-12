Уральские таможенники не пустили китайца в Екатеринбург с сигаретами

«Согласно таможенным правилам, один совершеннолетний авиапассажир может ввезти в Россию не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 200 так называемых «стиков». Отмечу, что эта норма распространяется в том числе на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли – дьюти-фри. Правила ввоза размещены на информационных стендах у входа в зону таможенного контроля в аэропорту и на сайте Федеральной таможенной службы», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пресс-служба Уральского таможенного управления сообщила сегодня, что в аэропорту Кольцово задержали гражданина Китая с нелегальными сигаретами. Мужчина пытался провезти в общей сложности 1000 сигарет.Пятьдесят пачек сигарет обнаружили уральские таможенники у пассажира рейса «Екатеринбург-Пекин». Он уверял, что курево везёт для личного пользования, но сотрудникам таможни такое объяснение не показалось достаточным, чтобы отпустить приезжего с миром, — уж слишком большое количество нелегального курева при нём с собой было. Поэтому сигареты у китайца изъяли, а на него самого завели дело об административном правонарушении. Вероятней всего, приезжему придётся заплатить штраф.Про гражданина Китая «с куревом» сообщается, что ему 43 года. В Екатеринбург он приехал не в первый раз в командировку, для отладки лифтового оборудования.