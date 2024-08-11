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В Камышлове перевернулся спешивший на вызов полицейский УАЗ
Кадр из видео: Подслушано Камышлов / vk.com
Этим утром в Камышлове на перекресте Энгельса – Урицкого перевернулся полицейский УАЗ, спешивший, как сообщается, на срочный вызов.
Как рассказал глава пресс-службы свердловского глава МВД Валерий Горелых, УАЗ столкнулся с легковушкой, выезжавшей на перекресток, и упал на бок. По его словам, в результате ДТП никто серьёзных травм не получил. В больницу после столкновения доставили лишь пассажира легкового автомобиля, но госпитализация ему не потребовалась.
Горелых также сообщил, что полицейских, ехавших в перевернувшемся УАЗе, сейчас ждёт служебная проверка.
Как рассказал глава пресс-службы свердловского глава МВД Валерий Горелых, УАЗ столкнулся с легковушкой, выезжавшей на перекресток, и упал на бок. По его словам, в результате ДТП никто серьёзных травм не получил. В больницу после столкновения доставили лишь пассажира легкового автомобиля, но госпитализация ему не потребовалась.
Горелых также сообщил, что полицейских, ехавших в перевернувшемся УАЗе, сейчас ждёт служебная проверка.
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