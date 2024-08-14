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Пять автомобилей столкнулись в ДТП на ЕКАД

11.36 Понедельник, 19 августа 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства массовой аварии ЕКАД, где столкнулись пять автомобилей. Сообщается о трёх пострадавших.

По предварительным данным, на третьем километре кольцевой дороги у грузового Volvo лопнули две задние шины, из-за чего его вынесло в левую полосу, где он столкнулся с двумя Renault Logan, Toyota Land Cruiser и манипулятором. В ДТП пострадали водитель и два пассажира Renault. Сейчас с ними работают медики.

«Сотрудники ДПС работают на месте происшествия, проводят процессуальные действия. Движение транспорта на данном участке в сторону Челябинской области организовано в одну полосу. По факту ДТП назначено проведение проверки», – сообщили в областном УГИБДД.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:12 Жители Сысертского округа четвёртый раз инициировали референдум по вопросу мусорного полигона
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15:41 Китайский язык набирает популярность в Екатеринбурге
15:22 Защита обжаловала приговор Ксении Карелиной по делу о госизмене
13:54 В Екатеринбурге обновили маршрут Street Art Line
10:44 В Екатеринбурге началась операция «Должник»: полиция напоминает о штрафах
10:23 Столкновение двух автомобилей привело к травмам свердловчан и повреждению машин
09:45 Алёна Козлова стала «Мисс Екатеринбург-2024» и получила путевку на Мальдивы
18:48 Свердловский депутат показал детям бросок во время показательных выступлений по самбо в Екатеринбурге
16:54 Екатеринбургская пенсионерка будет выплачивать долг за оскорбление главы компании «Маяк» почти 30 лет
16:48 Спрос на аренду автомобилей в Свердловской области этим летом вырос почти на 54%
14:56 Пожар на контейнерной площадке в Екатеринбурге: огонь уничтожил автомобили
14:24 Пожар в Екатеринбурге: огнеборцы МЧС России эвакуировали 23 человека
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