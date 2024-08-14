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Пять автомобилей столкнулись в ДТП на ЕКАД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства массовой аварии ЕКАД, где столкнулись пять автомобилей. Сообщается о трёх пострадавших.
По предварительным данным, на третьем километре кольцевой дороги у грузового Volvo лопнули две задние шины, из-за чего его вынесло в левую полосу, где он столкнулся с двумя Renault Logan, Toyota Land Cruiser и манипулятором. В ДТП пострадали водитель и два пассажира Renault. Сейчас с ними работают медики.
«Сотрудники ДПС работают на месте происшествия, проводят процессуальные действия. Движение транспорта на данном участке в сторону Челябинской области организовано в одну полосу. По факту ДТП назначено проведение проверки», – сообщили в областном УГИБДД.
По предварительным данным, на третьем километре кольцевой дороги у грузового Volvo лопнули две задние шины, из-за чего его вынесло в левую полосу, где он столкнулся с двумя Renault Logan, Toyota Land Cruiser и манипулятором. В ДТП пострадали водитель и два пассажира Renault. Сейчас с ними работают медики.
«Сотрудники ДПС работают на месте происшествия, проводят процессуальные действия. Движение транспорта на данном участке в сторону Челябинской области организовано в одну полосу. По факту ДТП назначено проведение проверки», – сообщили в областном УГИБДД.
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