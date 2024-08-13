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Глава СК поручил возбудить уголовное дело после избиения подростками сверстников в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Глава следственного комитета поручил возбудить уголовное дело после драки во дворе на Первомайской, 76 в Екатеринбурге, где подростки избили своих сверстников.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
Ранее свердловское СУ СКР начало по этому поводу проверку.
Кадры, попавшие на камеру очевидца, опубликовали в телеграм-канале Е1. По мнению свидетеля происшествия, подростки, которые били своих ровесников, могут быть детьми иностранцев, приехавших в уральскую столицу ради работы. Однако официального подтверждения этому нет.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
Ранее свердловское СУ СКР начало по этому поводу проверку.
Кадры, попавшие на камеру очевидца, опубликовали в телеграм-канале Е1. По мнению свидетеля происшествия, подростки, которые били своих ровесников, могут быть детьми иностранцев, приехавших в уральскую столицу ради работы. Однако официального подтверждения этому нет.
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