В Екатеринбурге на улице 8 Марта насмерть сбили перебегавшую через дорогу женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в районе 7-го дом на улице 8 Марта в Екатеринбурге 33-летний водитель Toyota Cresta сбил женщину, перебегавшую через дорогу посреди проезжей части.«От несовместимых с жизнью травм женщина, личность которой устанавливается, скончалась на месте ДТП, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», – рассказали в областном УГИБДД.В пресс-группе призывают переходить через дорогу исключительно в разрешенных для этого местах. Также пешеходам советуют иметь световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.