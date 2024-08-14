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В Екатеринбурге на улице 8 Марта насмерть сбили перебегавшую через дорогу женщину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в районе 7-го дом на улице 8 Марта в Екатеринбурге 33-летний водитель Toyota Cresta сбил женщину, перебегавшую через дорогу посреди проезжей части.
«От несовместимых с жизнью травм женщина, личность которой устанавливается, скончалась на месте ДТП, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», – рассказали в областном УГИБДД.
В пресс-группе призывают переходить через дорогу исключительно в разрешенных для этого местах. Также пешеходам советуют иметь световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.
«От несовместимых с жизнью травм женщина, личность которой устанавливается, скончалась на месте ДТП, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», – рассказали в областном УГИБДД.
В пресс-группе призывают переходить через дорогу исключительно в разрешенных для этого местах. Также пешеходам советуют иметь световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.
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В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода
14 августа 2024
14 августа 2024