Столкновение двух автомобилей привело к травмам свердловчан и повреждению машин

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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17 августа около 14:00 на 123-м километре автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Оба автомобиля были повреждены. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.Виновником аварии стал водитель автомобиля Kia Seltos, 67-летний мужчина с внушительным стажем вождения. Выезжая со второстепенной дороги, он не заметил приближающийся автомобиль «Лада Веста» и не уступил ему дорогу. В результате произошёл удар, который привёл к травмам у троих пассажиров «Лады», включая несовершеннолетнего, а также у самого водителя «Киа».Водитель Kia пояснил, что перед выездом на главную дорогу несколько раз смотрел по сторонам, но не заметил приближающийся автомобиль. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, что, вероятно, спасло их от более серьёзных последствий. На момент аварии семья, находившаяся в «Ладе», направлялась на свадьбу в город Катайск.Водитель Kia, имеющий 38 лет водительского стажа и ранее всего лишь один раз привлекавшийся к административной ответственности, прошёл процедуру освидетельствования на состояние опьянения — результат оказался отрицательным. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.