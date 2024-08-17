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Пожар на контейнерной площадке в Екатеринбурге: огонь уничтожил автомобили
Иллюстрация: Вечерние ведомости
15 августа в 23:50 в Екатеринбурге поступило сообщение о пожаре на улице Амундсена. Возгорание произошло на контейнерной площадке, где огонь охватил мусор на площади 30 квадратных метров. Пламя не только разрушило мусорные контейнеры, но и уничтожило припаркованный рядом автомобиль «Renault Symbol». Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.
Как сообщает МЧС, в результате пожара также пострадали два других автомобиля — «Nissan Tiida» и «Nissan Micra», кузова которых получили значительные повреждения.
На борьбу с огнём выехали 2 единицы пожарной техники и 9 сотрудников МЧС.
Как сообщает МЧС, в результате пожара также пострадали два других автомобиля — «Nissan Tiida» и «Nissan Micra», кузова которых получили значительные повреждения.
На борьбу с огнём выехали 2 единицы пожарной техники и 9 сотрудников МЧС.
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