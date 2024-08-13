Пожар в Екатеринбурге: огнеборцы МЧС России эвакуировали 23 человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня в 10:52 на пульт диспетчеров поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Дорожная в Екатеринбурге. Пожар охватил квартиру площадью 50 кв.м на 4-м этаже 27-этажного здания. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС по Свердловской области.Пожар был локализован в 11:33, а полностью ликвидирован к 12:28. В результате оперативной работы спасатели смогли эвакуировать 232 человека. Благодаря использованию специального оборудования, удалось спасти 23 человека, среди которых было 7 детей, находящихся в непосредственной близости от огня.В тушении пожара принимали участие 44 сотрудника МЧС и 14 единиц техники. В настоящее время эксперты продолжают расследование причин происшествия.