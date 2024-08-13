Возрастное ограничение 18+
Пожар в Екатеринбурге: огнеборцы МЧС России эвакуировали 23 человека
Фото: телеграм-канал «МЧС Свердловской области»
Сегодня в 10:52 на пульт диспетчеров поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Дорожная в Екатеринбурге. Пожар охватил квартиру площадью 50 кв.м на 4-м этаже 27-этажного здания. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС по Свердловской области.
Пожар был локализован в 11:33, а полностью ликвидирован к 12:28. В результате оперативной работы спасатели смогли эвакуировать 232 человека. Благодаря использованию специального оборудования, удалось спасти 23 человека, среди которых было 7 детей, находящихся в непосредственной близости от огня.
В тушении пожара принимали участие 44 сотрудника МЧС и 14 единиц техники. В настоящее время эксперты продолжают расследование причин происшествия.
Пожар был локализован в 11:33, а полностью ликвидирован к 12:28. В результате оперативной работы спасатели смогли эвакуировать 232 человека. Благодаря использованию специального оборудования, удалось спасти 23 человека, среди которых было 7 детей, находящихся в непосредственной близости от огня.
В тушении пожара принимали участие 44 сотрудника МЧС и 14 единиц техники. В настоящее время эксперты продолжают расследование причин происшествия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Во время пожара в садовом товариществе возле Меги в Екатеринбурге сгорел дом эколога
13 августа 2024
13 августа 2024
В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода
14 августа 2024
14 августа 2024
Водитель манипулятора оставил Верхнюю Пышму без света и погиб
15 августа 2024
15 августа 2024