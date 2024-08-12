В Каменске-Уральском задержали мужчину, потратившего чужие деньги на ночной шопинг

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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18-летний житель Каменска-Уральского обнаружил, что его банковская карта пропала и с неё были списаны деньги. Осознав, что карта оказалась в чужих руках, молодой человек сразу же заблокировал её и обратился в полицию. Вскоре полиция задержала мужчину, который использовал найденную карту для ночного рейда по магазинам. Об этом сообщает МВД России «Каменск-Уральский».В ходе расследования оперативники из отдела полиции №23 быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина, который нашёл чужую карту и решил воспользоваться деньгами для собственных нужд. Ночной шопинг занял у него около трёх часов, за которые он успел потратить более 18 000 рублей. В списке его покупок оказались мясные полуфабрикаты, фрукты, сладости и даже жевательная резинка. Также он зашёл в аптеку, где купил препарат от головной боли и несколько гематогенов.По данному факту было возбуждено уголовное дело. К счастью для владельца карты, весь нанесённый ущерб был возмещён. Полиция напоминает, что использование чужой банковской карты для оплаты товаров и услуг без согласия владельца является преступлением и карается законом.