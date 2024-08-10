В Свердловской области продолжаются поиски мужчины, ушедшего в лес 12 дней назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 6 августа в поселке Заводоуспенское Тугулымского района не прекращаются поиски Константина Хоботова, который исчез в окрестных лесах. Уже больше недели его близкие и волонтеры пытаются найти мужчину, но пока безуспешно.Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», усилия осложняются тем, что точное место его пропажи неизвестно. Лесной массив вокруг поселка бескрайний, и Константин мог уйти в любом направлении. Несмотря на активные действия полиции, МЧС и поискового отряда «Прорыв», следов мужчины пока обнаружить не удалось. Найденные на месте вещи лишь добавляют неопределенности, не давая ясной точки отсчета.Поисковые работы охватывают территории сразу трех областей: Свердловской, Тюменской и Курганской. Волонтеры и местные жители ежедневно прочесывают леса и болота, опрашивают лесников и охотников. В больницы регулярно направляются запросы на случай, если пропавший мог туда обратиться. Для помощи поисковикам используются беспилотники, однако густая крона деревьев затрудняет обзор, не позволяя точно установить, есть ли в лесу человек.Всех, кто мог видеть или встретить мужчину в последние дни, просят сообщить на горячую линию 8-800-700-54-52 или связаться с координатором поиска Екатериной (Феникс) по номеру 8-953-053-04-83.