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Один человек и одна газовая труба пострадали в ДТП в Камышловском районе
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в сегодня в Камышловском районе. Там водитель «Лады», мужчина 1955 года рождения, протаранил газовую трубу.
По предварительным данным, водитель разогнался слишком сильно и не справился с управлением, вследствие чего съехал с дороги и врезался в опору уличного освещения и газопровод. В результате ДТП мужчина серьёзно пострадал – его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Камышлов, в местную больницу, сообщили в областном УГИБДД.
Также из-за аварии оказалась повреждена труба, но, к счастью, обошлось без утечки. Газопровод приезжали осматривать специалисты аварийной газовой службы.
По предварительным данным, водитель разогнался слишком сильно и не справился с управлением, вследствие чего съехал с дороги и врезался в опору уличного освещения и газопровод. В результате ДТП мужчина серьёзно пострадал – его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Камышлов, в местную больницу, сообщили в областном УГИБДД.
Также из-за аварии оказалась повреждена труба, но, к счастью, обошлось без утечки. Газопровод приезжали осматривать специалисты аварийной газовой службы.
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