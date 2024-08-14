Один человек и одна газовая труба пострадали в ДТП в Камышловском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в сегодня в Камышловском районе. Там водитель «Лады», мужчина 1955 года рождения, протаранил газовую трубу.По предварительным данным, водитель разогнался слишком сильно и не справился с управлением, вследствие чего съехал с дороги и врезался в опору уличного освещения и газопровод. В результате ДТП мужчина серьёзно пострадал – его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Камышлов, в местную больницу, сообщили в областном УГИБДД.Также из-за аварии оказалась повреждена труба, но, к счастью, обошлось без утечки. Газопровод приезжали осматривать специалисты аварийной газовой службы.