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В Свердловской области многодетная мать неожиданно умерла от остановки сердца
Фото: Юлия Медведева
В Свердловской области неожиданно скончалась мать пятерых детей. Женщина готовила завтрак для своих детей, когда она вдруг упала и умерла. Это случилось 10 августа.
Как рассказал изданию Е1 брат многодетной матери, у неё остановилось сердце. С его слов, для близких её смерть стала неожиданностью, так как она никогда не жаловалась на здоровье. Ей было всего 34 года.
У неё остались три дочери и два сына. Сейчас им 5, 6, 7, 11 и 15 лет.
Как рассказал изданию Е1 брат многодетной матери, у неё остановилось сердце. С его слов, для близких её смерть стала неожиданностью, так как она никогда не жаловалась на здоровье. Ей было всего 34 года.
У неё остались три дочери и два сына. Сейчас им 5, 6, 7, 11 и 15 лет.
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