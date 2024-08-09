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В посёлке Медный под Екатеринбургом водитель мусоровоза задавил своего помощника
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, в 11.45, в посёлке Медный под Екатеринбургом в районе дома №47 на улице Первопроходцев произошла трагедия: водитель мусоровоза нечаянно задавил своего помощника.
Как рассказали в городской ГИБДД, 50-летний водитель мусоровоза стал сдавать назад, когда допустил наезд на своего 32-летнего помощника, в результате чего последнего зажало между машиной и опорой линии электропередач. К сожалению, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до прибытия бригады скорой.
Известно, что у водителя мусоровоза 32 года стажа. На работе он не пил.
«Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения безопасных условий для движения задним ходом, согласно пункту 8.12 ПДД РФ возможность данного маневра должна производиться исключительно при условии, что движение задним ходом будет безопасно», – добавили в пресс-группе.
Как рассказали в городской ГИБДД, 50-летний водитель мусоровоза стал сдавать назад, когда допустил наезд на своего 32-летнего помощника, в результате чего последнего зажало между машиной и опорой линии электропередач. К сожалению, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до прибытия бригады скорой.
Известно, что у водителя мусоровоза 32 года стажа. На работе он не пил.
«Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения безопасных условий для движения задним ходом, согласно пункту 8.12 ПДД РФ возможность данного маневра должна производиться исключительно при условии, что движение задним ходом будет безопасно», – добавили в пресс-группе.
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