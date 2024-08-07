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Смертельная авария с участием электровелосипеда произошла в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Екатеринбурга выясняет обстоятельства смертельного ДТП на улице Крауля напротив 11-го дома, где Ford столкнулся с электровелосипедом.
По предварительным данным, 64-летняя водительница иномарки не обратила внимание на ехавшего в это время по тротуару 50-летнего велосипедиста и сбила его, когда стала поворачивать направо. «В результате ДТП водитель электробайка получил тяжелые травмы, скончался на месте при оказании медицинской помощи», – сообщили в УГИБДД.
Отмечается, что мощность электровелосипеда составляет 350 вт, что позволяет его относить к мопедам.
По предварительным данным, 64-летняя водительница иномарки не обратила внимание на ехавшего в это время по тротуару 50-летнего велосипедиста и сбила его, когда стала поворачивать направо. «В результате ДТП водитель электробайка получил тяжелые травмы, скончался на месте при оказании медицинской помощи», – сообщили в УГИБДД.
Отмечается, что мощность электровелосипеда составляет 350 вт, что позволяет его относить к мопедам.
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