Смертельная авария с участием электровелосипеда произошла в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Екатеринбурга выясняет обстоятельства смертельного ДТП на улице Крауля напротив 11-го дома, где Ford столкнулся с электровелосипедом.По предварительным данным, 64-летняя водительница иномарки не обратила внимание на ехавшего в это время по тротуару 50-летнего велосипедиста и сбила его, когда стала поворачивать направо. «В результате ДТП водитель электробайка получил тяжелые травмы, скончался на месте при оказании медицинской помощи», – сообщили в УГИБДД.Отмечается, что мощность электровелосипеда составляет 350 вт, что позволяет его относить к мопедам.