В ДТП попал юный мотоциклист из Горного Щита

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, во второй половине дня, в Екатеринбурге на улице Титова в Горном Щите в аварию попал 14-летний подросток на мотоцикле Sharmax без государственного регистрационного знака.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе городской ГИБДД, юноша при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество Chevrolet Aveo и врезался в боковую дверь машину, помяв ей весь бок и получив несколько травм, с которыми его увезли в ДГКБ №9.В разговоре с госавтоинспекторами мама юноши призналась, что сама купила мотоцикл для сына, разрешив кататься в пределах посёлка.Инспекторы ДПС составили на женщину протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Теперь матери грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. И не только он. Материалы аварии уже направили в ПДН для привлечения родительницы к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и рассмотрения вопроса постановки семьи на профилактический учёт.«Управление мототранспортом допускается только с 16-летнего возраста, и только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории», – напомнили в ГИБДД.