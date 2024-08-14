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Водитель манипулятора оставил Верхнюю Пышму без света и погиб
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Причиной блэкаута в Верхней Пышме стали несогласованные работы в садовом товариществе, где водитель манипулятора повредил краном лини электропередач в 110кВ. В результате мужчина погиб, а несколько микрорайонов города остались без света.
Трагедия произошла в СНТ «Белоснежка 49». Как рассказали в телеграм-канале свердловского МЧС, после повреждения электропроводов краном-манипулятором загорелся садовый дом. Информация о пожаре поступила к ним в 20.42. Локализовать пожар удалось в 21.40 на площади 64 квадратных метров, и потушить – в 21.49. В тушении было задействовано 14 человек и 3 единицы техники.
В уральских «Россетях», комментируя инцидент, напомнили, что любые виды работ с использованием спецтехники в охранных зонах ЛЭП разрешаются только после согласования с сетевой организацией.
«Специалисты энергокомпании обращаются к руководителям предприятий и организаций, частным лицам с просьбой уделять особое внимание вопросу безопасного производства работ в охранных зонах ЛЭП, а также соблюдать правила поведения вблизи объектов электросетевого комплекса.
Несоблюдение границ охранных зон вблизи энергообъектов не только влечет за собой административные штрафы, нарушители могут получить серьезные электротравмы, вплоть до летального исхода!», – сказали в компании.
Трагедия произошла в СНТ «Белоснежка 49». Как рассказали в телеграм-канале свердловского МЧС, после повреждения электропроводов краном-манипулятором загорелся садовый дом. Информация о пожаре поступила к ним в 20.42. Локализовать пожар удалось в 21.40 на площади 64 квадратных метров, и потушить – в 21.49. В тушении было задействовано 14 человек и 3 единицы техники.
В уральских «Россетях», комментируя инцидент, напомнили, что любые виды работ с использованием спецтехники в охранных зонах ЛЭП разрешаются только после согласования с сетевой организацией.
«Специалисты энергокомпании обращаются к руководителям предприятий и организаций, частным лицам с просьбой уделять особое внимание вопросу безопасного производства работ в охранных зонах ЛЭП, а также соблюдать правила поведения вблизи объектов электросетевого комплекса.
Несоблюдение границ охранных зон вблизи энергообъектов не только влечет за собой административные штрафы, нарушители могут получить серьезные электротравмы, вплоть до летального исхода!», – сказали в компании.
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