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В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге погиб 32-летний пешеход, переходивший дорогу. Трагедия произошла сегодня, 14 августа, во второй половине дня.
По данным Госавтоинспекция Свердловской области, дорожное происшествие с гибелью человека произошло на улице Сыромолотова в жилом микрорайоне ЖБИ Кировского административного района Екатеринбурга. Пешехода при переходе проезжей части сбил легковой автомобиль марки «Лада Гранта». За рулём машины сидеть водитель 1958 года рождения.
Сотрудники ОВД осмотрели место происшествия и опросили водителя «Лады». Виновник произошедшего пока не назван, но отмечается, что погибший переходил проезжую часть на непредназначенном для этого участке.
По данным Госавтоинспекция Свердловской области, дорожное происшествие с гибелью человека произошло на улице Сыромолотова в жилом микрорайоне ЖБИ Кировского административного района Екатеринбурга. Пешехода при переходе проезжей части сбил легковой автомобиль марки «Лада Гранта». За рулём машины сидеть водитель 1958 года рождения.
Сотрудники ОВД осмотрели место происшествия и опросили водителя «Лады». Виновник произошедшего пока не назван, но отмечается, что погибший переходил проезжую часть на непредназначенном для этого участке.
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