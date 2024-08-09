В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге погиб 32-летний пешеход, переходивший дорогу. Трагедия произошла сегодня, 14 августа, во второй половине дня.По данным Госавтоинспекция Свердловской области, дорожное происшествие с гибелью человека произошло на улице Сыромолотова в жилом микрорайоне ЖБИ Кировского административного района Екатеринбурга. Пешехода при переходе проезжей части сбил легковой автомобиль марки «Лада Гранта». За рулём машины сидеть водитель 1958 года рождения.Сотрудники ОВД осмотрели место происшествия и опросили водителя «Лады». Виновник произошедшего пока не назван, но отмечается, что погибший переходил проезжую часть на непредназначенном для этого участке.