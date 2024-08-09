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На одном из перегонов Свердловской железной дороги погибла женщина
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Накануне, 13 августа, трагедия случилась на одном из перегонов Свердловской железной дороги. Там под поезд попала женщина и моментально погибла.
Несчастный случай со смертельным исходом произошёл на 1759 километре железнодорожного перегона Билимбай-Подволошная. Погибшая пыталась перебежать через железнодорожное полотно, не обратив внимание на приближающийся электровоз. При этом машинист подавал предупреждающие сигналы, которые невозможно было не услышать. Тем не менее, женщина рискнула и погибла. Даже экстренное торможение, применённое машинистом, не помогло — многотонная металлическая громада попросту неспособна останавливаться моментально, и ещё какое-то время движется вперёд по инерции.
О погибшей сообщается, что это женщина 1950 года рождения.
По факту смертельного железнодорожного травмирования уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. На место происшествия с целью скоординировать действия правоохранительных органов выезжал уполномоченный транспортный прокурор.
Несчастный случай со смертельным исходом произошёл на 1759 километре железнодорожного перегона Билимбай-Подволошная. Погибшая пыталась перебежать через железнодорожное полотно, не обратив внимание на приближающийся электровоз. При этом машинист подавал предупреждающие сигналы, которые невозможно было не услышать. Тем не менее, женщина рискнула и погибла. Даже экстренное торможение, применённое машинистом, не помогло — многотонная металлическая громада попросту неспособна останавливаться моментально, и ещё какое-то время движется вперёд по инерции.
О погибшей сообщается, что это женщина 1950 года рождения.
По факту смертельного железнодорожного травмирования уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. На место происшествия с целью скоординировать действия правоохранительных органов выезжал уполномоченный транспортный прокурор.
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